Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

A Milli Futbol Takımı'mız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'da Letonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar 1-0 geriye düştükleri karşılaşmayı 75. dakikada Serdar Dursun, 9069. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası umutlarını son 2 karşılaşmaya taşıdı. Milli Takım'ın muhteşem geri dönüşü Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte o manşetler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:59 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 08:57
Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

KUNTZ'UN GÖZYAŞLARI

A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

AVRUPA'DA YANKI UYANDIRDI

A Milli Futbol Takımı'mızın 2-1'lik Letonya galibiyeti Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. İşte öne çıkan manşetler...

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Faz.net - ALMANYA

"Türkiye ve Kuntz'dan dramatik galibiyet"

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

T-online.de - ALMANYA

"Kuntz zaferden sonra gözyaşı döktü"

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Bild - ALMANYA

"Son dakika golü Kuntz'u kurtarıyor"

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Lepetitlillois.com - FRANSA

"Burak Yılmaz uzatma sonunda galibiyeti getirdi"

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Futbolsapiens - İSPANYA

"Türkiye geri döndü ve grupraki şansını korudu"

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Poderygloria - İSPANYA

"Türkiye, 2022 Dünya Kupası umutlarını canlandırmak için Letonya'yı 2-1 yendi"

Letonya Türkiye maçı Avrupa'da manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Tuttomercato - İTALYA

"Türkiye 99. dakikada kazandı ve Norveç'i takibini sürdürdü"

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