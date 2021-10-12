Krallar asla yılmaz!

Sonunda oldu... 97 yıldır bileğini bükemediğimiz Letonya karşısında mutlak kazanmak zorundaydık. Başta işler istediğimiz gibi gitmedi. Cengiz Ünder dışında hücumda fazla üretken değildik. Sonrasında işler daha da kötüye gitti. Dakikalar 70'i gösterirken Merih Demiral'ın topu kendi kalesine yollamasıyla yeni bir Letonya kabusu yaşayacağız diye endişelendik. Ancak ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun nefis bir kafa golüyle skoru 1-1 yaptı ve umutlarımızı yeşertti.

36'LIK DELİKANLI AFFETMEDİ

Norveç'in Karadağ karşısında önde olması da sıkıntımızı artırıyordu. Ancak uzatmalarda meşhur "Biz bitti demeden bitmez" sloganını bir kez daha devreye soktuk. Dakikalar 90+7'yi gösterirken Burak Yılmaz, Letonya stoperi Dubra'nın müdahalesiyle kendini yerde buldu. VAR'dan izleme tavsiyesi alan İsveçli hakem Andreas Ekberg penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına 36'lık süper yıldız Burak Yılmaz geçti. Sert bir vuruşla skoru 2-1 yaptık. Şimdi sıra Norveç'i geçmeye geldi.

SERDAR DURSUN SİFTAHI GOLLE YAPTI

Türkiye'nin Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun hücuma hareket getirdi. 30 yaşındaki forvet, ilk milli maçında fileleri sarsmayı da başardı. Cengiz Ünder'in ortasında kafa vuruşuyla geri dönüşün ateşini yaktı. Maç sonunda "Çok mutluyum. Güzel başlangıç oldu" dedi.