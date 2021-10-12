Ahmet Çakar Letonya - Türkiye maçını değerlendirdi: Türk futbolunun en uzun 1 dakikası

Kötü oynadık, biraz şans biraz hakemin ilave süreyi artırması, VAR'la gelen bir penaltı ve sonuçta umudumuz devam ediyor. İnanın maç boyu son 10 dakikaya kadar ya da beraberlik golünü bulana kadar hemen hemen tek pozisyonumuz yok.

Üstelik kötü oynarken bir de gol yedik. Tıpkı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi Merih yine kendi kalesine attı. Bu dakikadan sonra iddia ediyorum umutlar, tam tükenmişti ki Kuntz hem Halil'i hem de Serdar Dursun'u oyuna aldı.