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Ahmet Çakar Letonya - Türkiye maçını değerlendirdi: Türk futbolunun en uzun 1 dakikası

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Serdar Dursun ve 90+9'uncu dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Letonya'nın tek golü ise 70'inci dakikada Merih Demiral'ın kendi ağlarını sarsmasıyla geldi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Çakar'ın yazısı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 07:48
Ahmet Çakar Letonya - Türkiye maçını değerlendirdi: Türk futbolunun en uzun 1 dakikası

Kötü oynadık, biraz şans biraz hakemin ilave süreyi artırması, VAR'la gelen bir penaltı ve sonuçta umudumuz devam ediyor. İnanın maç boyu son 10 dakikaya kadar ya da beraberlik golünü bulana kadar hemen hemen tek pozisyonumuz yok.

Ahmet Çakar Letonya - Türkiye maçını değerlendirdi: Türk futbolunun en uzun 1 dakikası

Üstelik kötü oynarken bir de gol yedik. Tıpkı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi Merih yine kendi kalesine attı. Bu dakikadan sonra iddia ediyorum umutlar, tam tükenmişti ki Kuntz hem Halil'i hem de Serdar Dursun'u oyuna aldı.

Ahmet Çakar Letonya - Türkiye maçını değerlendirdi: Türk futbolunun en uzun 1 dakikası

Maçtaki ilk gol pozisyonu sağdan orta geldi, Serdar kafa ile sıyırttı, uzak köşeden gol oldu. Bu golden sonra özellikle son 15 dakika büyük baskı kurduk. Pozisyonlar bulduk fakat bir türlü gol gelmedi. Uzatma 4 dakika verildi, 6. dakikaya uzadı, Letonya az daha Uğurcan ile karşı karşıya kalıyordu ki Uğurcan çıktı, uzun oynadı, Burak aldı, ceza alanına girdi ve yerde kaldı.

Ahmet Çakar Letonya - Türkiye maçını değerlendirdi: Türk futbolunun en uzun 1 dakikası

Hakem önce devam dedi. Pozisyonu göremedi. Sonra dakikalar 90+7'yi gösteriyordu, Türk futbolunun en uzun 1 dakikası başladı. İsveçli hakem, VAR'a gitti. Aslında tüm dünyada VAR'a gidiyorsan yüzde 90 karar değişiyor.

Ahmet Çakar Letonya - Türkiye maçını değerlendirdi: Türk futbolunun en uzun 1 dakikası

Nitekim öyle oldu, açık bir penaltıydı ve hakem penaltıyı gösterdi. Burak'ın penaltıyı atması demek umutların devam etmesi demekti. Şayet kaçırsaydık dükkanı kapatacaktık.

Ahmet Çakar Letonya - Türkiye maçını değerlendirdi: Türk futbolunun en uzun 1 dakikası

Dün gecenin formsuz ismi Burak attığı penaltıyla umutlarımızı sürdürmeye devam etti. Kötü oynadık, öldük öldük dirildik diyebiliriz. son 15 dakika kurduğumuz baskı dışında yoktuk ama Allah'ın da yardımıyla kazandık.

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