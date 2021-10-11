Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Letonya Türkiye maçı öncesi son durum

Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Letonya Türkiye maçı öncesi son durum

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son olarak Norveç ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Millilerimiz Kuntz yönetimindeki ikinci maçına Letonya karşısında çıkacak. Peki Türkiye'nin grubunda oluşan puan durumu nasıl? İşte son durum...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:19
Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Letonya Türkiye maçı öncesi son durum

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta boy gösterecek 55 takımdan 13'ü, oynanacak mücadelelerin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Peki Türkiye'nin grubunda oluşan puan durumu nasıl?

G GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda / 16 puan

2- Norveç / 14 puan

3- Türkiye / 12 puan

4- Karadağ / 11 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

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