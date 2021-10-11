Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

Bu başlığı Norveç beraberliğinden dolayı atmadım. 1-1'e rağmen Norveç'in son maçını Hollanda deplasmanında oynamasından dolayı hala şansımız olabileceğini düşünüyorum. Özellikle şu dört maçlık süreçte Stefan Kuntz 'u hedef haline getirmenin mantığı olmadığını da gayet iyi biliyorum.

Norveç maçı özelinde saha içinde hatalı bulduğum işler olmadı mı? Elbette oldu. İyi oynayan Cengiz niye bitime yirmi dakika kala oyundan çıktı? Umursamaz bir havası olan Hakan'a neden doksan dakika dayandık? Berkan ve Taylan niye birlikte oynadı? Gole ve galibiyete ihtiyacımız varken neden Serdar Dursun ya da Halil Dervişoğlu oyuna alınmadı? Sıfır isabet yakaladığımız on dokuz ortayı hangi santrafora yaptık? Bu ve benzeri sorular çoğaltılabilir.