Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

Kuntz'un "Fenerbahçe'nin kalecisine kaleyi teslim etseydim bu çok kolay olurdu. Ama kalecimiz (Uğurcan) bu şansı hak ediyordu. Kolaya kaçmadım" demesi tam bir iş bilmezliktir. Maksadım Uğurcan–Altay karşılaştırması yapmak falan değil. Ama iki kaleciyi karşı karşıya getirmek, hiç ortamı değilken F.Bahçe cephesini polemiklerin içine çekmek, ileride sana lazım olacak Altay'ı ötekileştirmek niye? Bu açıklama, imza töreninde Sergen hoca için kullandığı garip ifadeler kadar lüzumsuz oldu.
Stefan Kuntz göründüğü kadarıyla bu ülkenin dinamiklerini hiç bilmiyor. Hadi daha yeni diyelim. Kimse ona anlatmıyor mu? Türk yardımcı bu nedenle önemliydi. Ama Kenan Koçak da Kuntz kadar olmasa bile futbol iklimimize yabancı bir isim. Velhasıl Stefan Kuntz'un asıl derdi eylem ve söylemlerinde daha seçici olmasıdır. Kısa sürede iki önemli gaf iyiye işaret değil!