Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Alman teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple ilk maçına Norveç karşısında çıktı. 1-1 sona eren müsabakanın ardından, Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin millilerin son durumunu değerlendirirken Alman çalıştırıcıya da flaş bir eleştiri yöneltti. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 08:06
Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

ENDER BİLGİN - KUNTZ İÇİN ZOR OLACAK

Bu başlığı Norveç beraberliğinden dolayı atmadım. 1-1'e rağmen Norveç'in son maçını Hollanda deplasmanında oynamasından dolayı hala şansımız olabileceğini düşünüyorum. Özellikle şu dört maçlık süreçte Stefan Kuntz'u hedef haline getirmenin mantığı olmadığını da gayet iyi biliyorum.

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

Norveç maçı özelinde saha içinde hatalı bulduğum işler olmadı mı? Elbette oldu. İyi oynayan Cengiz niye bitime yirmi dakika kala oyundan çıktı? Umursamaz bir havası olan Hakan'a neden doksan dakika dayandık? Berkan ve Taylan niye birlikte oynadı? Gole ve galibiyete ihtiyacımız varken neden Serdar Dursun ya da Halil Dervişoğlu oyuna alınmadı? Sıfır isabet yakaladığımız on dokuz ortayı hangi santrafora yaptık? Bu ve benzeri sorular çoğaltılabilir.

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

Alman teknik adam sanırım Norveç'in son maçta Hollanda'ya gideceğini düşünerek "yenilmeyelim" ve şansımızı o maça kadar sürdürelim umuduna tutundu. Zamanı gelince bu yaklaşımın akılcı olup olmadığını tartışırız. Ama benim "zor olacak" dememin sebebi bunlardan hiçbiri değil.

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

Kuntz'un "Fenerbahçe'nin kalecisine kaleyi teslim etseydim bu çok kolay olurdu. Ama kalecimiz (Uğurcan) bu şansı hak ediyordu. Kolaya kaçmadım" demesi tam bir iş bilmezliktir. Maksadım Uğurcan–Altay karşılaştırması yapmak falan değil. Ama iki kaleciyi karşı karşıya getirmek, hiç ortamı değilken F.Bahçe cephesini polemiklerin içine çekmek, ileride sana lazım olacak Altay'ı ötekileştirmek niye? Bu açıklama, imza töreninde Sergen hoca için kullandığı garip ifadeler kadar lüzumsuz oldu.

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a flaş eleştiri!

Stefan Kuntz göründüğü kadarıyla bu ülkenin dinamiklerini hiç bilmiyor. Hadi daha yeni diyelim. Kimse ona anlatmıyor mu? Türk yardımcı bu nedenle önemliydi. Ama Kenan Koçak da Kuntz kadar olmasa bile futbol iklimimize yabancı bir isim. Velhasıl Stefan Kuntz'un asıl derdi eylem ve söylemlerinde daha seçici olmasıdır. Kısa sürede iki önemli gaf iyiye işaret değil!

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