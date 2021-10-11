MİLLİ TAKIM HABERİ - Biz bitti demeden bitmez! İşte Stefan Kuntz'un Letonya maçı 11'i

Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yaptığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde işi zora sokan A Milli Takım , bugün kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmanda Letonya 'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak bu önemli 90 dakika saat 21.45'te başlayacak. Geçtiğimiz cuma günü sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı Norveç'e ipleri bırakan Türkiye, finallere giden yolda grupta kalan 3 maçını kazanıp, rakibinin de puan kaybını bekleyecek.

KALE UĞURCAN ÇAKIR'IN



Cezaları nedeniyle Norveç'e karşı forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, bugün kadrodaki yerini alacak. Norveç sınavında olduğu gibi kalede yine Uğurcan Çakır ile başlaması beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, savunma dörtlüsünde Zeki-Çağlar-Merih- Caner'i oynatacak. Ortada Ozan Tufan-Hakan Çalhanoğlu- Yusuf Yazıcı, kanatlarda Kerem-Cengiz, en uçta da kaptan Burak Yılmaz görev yapacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Kenan Karaman, kadrodan çıkarılmıştı.



