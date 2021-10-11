Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.
Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.
LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'İMİZ
Türkiye'nin LEtonya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
UĞURCAN, ZEKİ, ÇAĞLAR, MERİH, CANER, OZAN, KEREM, HAKAN, YUSUF, CENGİZ, BURAK