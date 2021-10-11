Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son olarak Norveç ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Millilerimiz Kuntz yönetimindeki ikinci maçına Letonya karşısında çıkacak. Maç öncesi futbolseveler, ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na nasıl gidebileceğini merak etmeye başladı. Peki, Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:46
Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta boy gösterecek 55 takımdan 13'ü, oynanacak mücadelelerin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimal...

Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

Letonya Türkiye maçına doğru | A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar?

LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'İMİZ

Türkiye'nin LEtonya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

UĞURCAN, ZEKİ, ÇAĞLAR, MERİH, CANER, OZAN, KEREM, HAKAN, YUSUF, CENGİZ, BURAK

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