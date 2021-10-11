Letonya Türkiye maçı öncesi flaş yorum! "Oturmuş bir sistemimiz yok"

Takımımız iyi bir durumda değilken de Riga'da deplasmandayız. Kalite olarak onlardan daha iyi takımız ama bunlar yetmiyor. Çünkü her zaman vurguladığım gibi bizim oturmuş bir sistemimiz yok. Letonya'nın, Hollanda'ya 1-0 yenilmesi de ne kadar zor bir maça çıkacağımızın göstergesi. Kazanabilirsek ikincilik şansımız büyük oranda devam eder. Onun için futbolcularımızın her şeylerini bu maçta ortaya koymaları gerekiyor.