Letonya Türkiye maçı öncesi flaş yorum! "Oturmuş bir sistemimiz yok"

Sadece bir kez yenip son 5 maçta berabere kaldığımız Kuzey ülkesine şansımız tutmuyor. İşte Letonya'nın dikkat çeken özellikleri:
Sadece bir kez yenip son 5 maçta berabere kaldığımız Kuzey ülkesine şansımız tutmuyor. İşte Letonya'nın dikkat çeken özellikleri:
Genelde uzun topla rakiplerini tehdit eden Letonya, hava toplarındaki üstünlüğü ile baskın olmaya çalışıyor. 1.90'ın üzerinde 7 futbolcusu olan kırmızı-beyazlıların 1.98'lik forveti Roberts Uldrikis en dikkat edilmesi gereken isim.
Hava topu kazanma oranında elemelerde mücadele eden 55 ülke arasında en iyi üçüncü takım (134) durumunda. İlk ikide Rusya (148) ve Karadağ (144) yer alıyor. Rakibe baskıyı prensip edinen Kuzey temsilcisi, top çalma değerinde elemelerde 7. durumda.
Toplamda 186 denemesinde 107 başarı sağlayan Letonya, maç başı da 15.3 gibi yüksek bir oran yakaladı. Fizik gücüyle öne çıkan takım, 97 faulle elemelerin en sert 3. ekibi olarak dikkat çekiyor.
Maç başı 10 şut denemesi olan Letonya, kaleyi en çok ceza sahası içinden (7) yokluyor. Bu şutların maç başına en az 3'ü isabetli olarak rakip kaleyi buluyor. Topu ayağında tutmayı seven Kuzey ekibi, 41 top kaptırma ile 55 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Defansif aksiyonlarda da rakibin en çok şutunu engelleyen takımı (36) olarak 3. sırada bulunuyor.
BİR GÖRÜŞ ÖMER ÜRÜNDÜL
Kalite yetmiyor!
Katar elemelerine farklı Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başladıktan sonra çok ümitlenmiştik. Ama sonrasında oynadığımız tüm maçlarda Cebelitarık hariç kazandığımız yok. Bu tabii ki bizim için olumsuz bir tablo. Letonya bize çok ters geliyor. Bugüne kadar bir türlü yenemedik, beraberliğe abone olduk. EURO 2004 öncesi bize play-off'ta elendiklerini de unutmamak lazım.
Takımımız iyi bir durumda değilken de Riga'da deplasmandayız. Kalite olarak onlardan daha iyi takımız ama bunlar yetmiyor. Çünkü her zaman vurguladığım gibi bizim oturmuş bir sistemimiz yok. Letonya'nın, Hollanda'ya 1-0 yenilmesi de ne kadar zor bir maça çıkacağımızın göstergesi. Kazanabilirsek ikincilik şansımız büyük oranda devam eder. Onun için futbolcularımızın her şeylerini bu maçta ortaya koymaları gerekiyor.