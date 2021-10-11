Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler belli oldu

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2022 Dünya Kupası elemelerinde son olarak Norveç'le sahasında 1-1 berabere kalan ve ikincilik yolunda kritik iki puan kaybeden A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekipte, bu karşılaşma öncesi Serdar Aziz ile Kenan Karaman sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Letonya'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

👉 LETONYA-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

LETONYA: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

👉 İLK MAÇ 3-3 SONA ERDİ

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. A Milliler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.

👉 3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

📺 LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

97 YILDIR GALİBİYET YOK!

Türkiye, tarihinde 8. kez Letonya'ya rakip olacak. Milliler, önceki 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine karşı tek galibiyetini de 22 Haziran 1924'te oynanan özel maçta 3-1'lik skorla almıştı.

600. MAÇIMIZ!

Ay-yıldızlılar, Letonya maçıyla tarihinde 600'üncü kez sahaya çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde oynadığı 599 maçın 227'sini kazandı, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldı.

STEFAN KUNTZ'DAN AÇIKLAMALAR!

Hem oyun felsefesinin oturmasını hem de galibiyetlerin gelmesini istediklerinin altını çizen Kuntz, "Norveç maçında top rakipte çok fazla kaldı. Bu kez farklı olacak mı? Milli takıma uygun bir oyun felsefesi bulduğunuz söylemiştiniz, bu felsefenin oturması konusunda hangi aşamadayız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Topu alır almaz kaptırmak istediğimiz bir şey değildi. Belirli durumlarda defanstan ve orta sahadan oyun kurarken topu forvet hattına aktarırken iyi şeyler de yaptık. Taktik anlamda yaptığımız şeyleri hızlıca oturttuğumuzu da gördüm. Milli takımla ilk kez geçtiğimiz pazar günü toplandık, üç gerçek idman yapabildik. Belki hoş görülen bir şey değil ama futbolun gerçekleri olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. O da uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve tabii ki biraz da zaman gerekli."

"HEDEFİMİZ GALİBİYET"

"Hedefimiz galibiyet, galibiyete ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz" diye konuşan Stefan Kuntz, "Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Öncelikle iyi sonuç almak istiyoruz. Yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Hedefimiz bu. 'Açık farklı galibiyet bekliyoruz' gibi şeyler söylersem Letonya'ya haksızlık etmiş olurum. Önce kazanalım, bunu görelim, daha sonra yorum yapalım. Letonya'yı analiz ettik, Hollanda ile olan maçlarını izledik, o maçta da iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum."



Merih Demiral: "Dünya Kupası'na katılacağımız inancım hala tam"

Milli futbolcu Merih Demiral, bu takımın geçmişte iyi performanslar ortaya koyduğunu ve bunu tekrarlayacak güçtü olduklarını belirterek, "Artık geçmişe değil, geleceğe bakmaya çalışıyoruz. Yarını yaşamak istiyoruz. Performans düşüklükleri oluyor ama hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah o özlediğimiz günlere geri döneriz. Çıktığımız her maçta milli takıma yakışır şekilde, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Merih, "Taktik kadar mental durumunuz da merak ediliyor. Bu maça hazır mısınız?" sorusuna ise, "Her zaman motivasyonumuz var hiçbir maçı kolay görmüyoruz. Kötü zamanlardan geçiyoruz, istemediğimiz performanslar ortaya çıkabiliyor. Tepkiler de oluyor onları da dikkat almaya çalışıyoruz. Bazı şeyler kötü gittiğinde biz de çok üzülüyoruz. Çok güzel bir ortam var, herkes birbiri için oynamaya çalışıyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın ama bazen kötü performans ve formsuzluk olabiliyor. Milli takım için elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki üç maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız" şeklinde konuştu.

MERİH DEMİRAL: SORUMLULUK HEPİMİZDE

Milli futbolcu, "Milli takımın son dönemdeki kötü performansında sorumluluk kimde?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sorumluluk hepimizde, sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Taktik anlamda hocamız daha doğrusunu açıklayacaktır. Hocamız yeni geldi, kendi taktik anlayışını bize yansıtmaya çalışıyor. Hemen olacak bir şey değil. Geçmişte kötü günler yaşadık, bir de bir anda oldu her şey. Son 5 ayda kötü bir süreç yaşadık. Özellikle Hamit Ağabey bize tecrübelerin aktarıyor, bizimle birebir ilgileniyor, bu bizim için büyük bir şans. Hocamızın olması da büyük şans. Hocamız mantalitesini bize yansıttıkça o eski günlere döneceğimizi, hatta çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda en iyi sonuçları alırız. Tabii ki rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ama benim Dünya Kupası'na katılacağımız inancım hala tam."

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