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A Milli Futbol Takımı'mız Letonya maçı öncesi duran top çalıştı

Son dakika A Milli Futbol Takımı haberi... 2022 Dünya Kupası grup elemeleri maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'mız, çalışmalarına devam etti. Ay yıldızlılar, sekize üç pas ve duran top çalışmaları yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:43
A Milli Futbol Takımı'mız Letonya maçı öncesi duran top çalıştı

A Milli Futbol Takımı, Letonya karşılaşması öncesinde Riga'daki Skonto Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yaptı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 12.00'de gerçekleştirilen idmanda, sekize üç pas ve duran top çalışmaları yapıldı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.

Takımın antrenman sahasına hareketi öncesinde maç için Litvanya'dan Letonya'ya gelen taraftarlar; millilere destek verip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun ile fotoğraf çektirdi.

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