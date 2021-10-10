‘Bu büyük değişimi herkes hissedecek’

Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop, Letonya yolculuğu öncesi önemli açıklamalar yaptı. Tüm Türkiye'ye çağrıda bulunan Altıntop, "Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. 'Hamit Altıntop ve yeni hoca geldi, bakalım yapabilecekler mi?' demekle olmaz. Bunu hep beraber yapmalıyız. Bizim takımımız, bizim oyuncularımız. Hep beraber sonuca gitmeliyiz" dedi. Yapıcı eleştirilere açık olduklarını da belirten genç yönetici, "Çalışmalarımız o kadar yoğun geçti ki gelecek günlerde ve aylarda bunu hissedeceksiniz. Büyük bir değişim oluyor" diye konuştu.



'NORVEÇ'İ ÖRNEK ALMALIYIZ'



Hamit Altıntop, önceki gece 6 önemli eksiğine rağmen A Milli Takım ile berabere kalan Norveç için şunları söyledi: "Herkesin söz ettiği gibi Norveç takımını örnek almamız lazım. O kadar eksikleri olmasına rağmen takım halinde nasıl oynadıklarını gördük. Biz de bir sistem oluşturmak, ekol olmak, havuzu büyütmek istiyoruz."



'TAKIM 6 AY KAN KAYBETMİŞ'



"Gerçeklerden de bahsetmek lazım" diyen Altıntop, "Takım 6 ay kan kaybetmiş ve geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm gördük. Bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Beklentilerimiz daha büyük onlardan. Genel manada takımdan memnunum ama oynadığımız oyunun yeterli olmadığını kabul ediyorum" dedi.