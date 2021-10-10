Bir ihtimal daha var!

Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başladığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde işi zora sokan A Milli Takım, umutlarını koruyor. Hollanda yenilgisinin ardından Norveç'le de berabere kalan ay-yıldızlı ekibimiz, G Grubu'nda 3.'lükteki yerinde kaldı. Grup liderlerinin direkt finallere gideceği organizasyonda ikinci sırayı alanlar ise play-off maçlarına çıkacak. UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takımla birlikte 12 ülkeden yalnızca 3'ü play-off'lardan 2022 Katar'a gidebilecek. Liderlik şansı mucizelere kalan Türkiye, ikincilik için tüm şartları zorlayacak. Eleme grubunda kalan 3 maçı da kazanmak zorunda olan A Milli Takım, Norveç'in de puan kaybını bekleyecek. Averaj ihtimallerini de düşünün ay-yıldızlılar, sahamızda oynanacak Cebelitarık maçında grubun sonuncusuna karşı farklı bir galibiyet elde etmeye odaklanacak. Gruptaki son karşılaşmasında lider olan Hollanda deplasmanına çıkacak Norveç'in alacağı bir yenilgi 2.'lik şansımızı artıracak, beraberlik ile işi averajlara bırakacak.



EURO 2016'YI UNUTMADIK



A Milli Takım tarihindeki unutulmayanlardan biri tartışmasız EURO 2016 Finalleri'ne gidiş serüveniydi. Gruptaki son maçlar öncesi en iyi 3. olma ihtimali yüzde 2.5 olan ayyıldızlı ekibimiz, "Biz bitti demeden bitmez" sözünü ülkeye ezberletmişti. Türkiye, son karşılaşmasında İzlanda'yı son dakika golüyle devirip, adını finallere yazdırmıştı.



HOLLANDA



Hollanda-Cebelitarık Karadağ-Hollanda Hollanda-Norveç



NORVEÇ



Norveç-Karadağ Norveç-Letonya Hollanda-Norveç



KALAN MAÇLARIMIZ



11 Ekim Letonya-Türkiye

13 Kasım Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım Karadağ-Türkiye



