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SPOR HABERİ - Giray Kaçar'dan Berat Özdemir'e sorulan soruya tepki! "Küstahça"

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Berat Özdemir'e sorulan bir soru için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Giray Kaçar "Küstahça!" yorumunda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 20:30
SPOR HABERİ - Giray Kaçar'dan Berat Özdemir'e sorulan soruya tepki! "Küstahça"

A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir muhabir 23 yaşındaki futbolcuya, "Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu.

Genç futbolcu soruya, "Sadece heyecan. Yıllardır hayalini kurduğum formayı temsil etmeye çalıştım. Elbette ayaklarım titredi biraz. Daha iyi olacak" şeklinde cevap verdi.

Muhabirin Berat Özdemir'e yönelttiği bu soru büyük tepki çekti. Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Giray Kaçar da sosyal medya hesabından, "Berat'a sorulan soru gerçekten küstahça!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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