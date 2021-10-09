Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Norveç maçını değerlendirdi

Yine havanda su dövdük… Kuntz bu kadar kısa zamanda herkesi tanıdı mı yoksa bir Hamit Altıntop takımı mı izledik bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, Erling Haaland, Alexander Sörloth ve Joshua King'in yokluğunda Norveç'i yenmeliydik… Artık grupta kendi göbeğimizi kesme şansımız yok. Yani finallere gitme ihtimalimiz Nasreddin Hoca'nın çite takılacak koyun yünlerinden çorap örüp satarak borcunu ödeme ihtimalinden pek farklı değil.
REHA KAPSAL - EVDEKİ HESAP!
Şenol hoca görevi bıraktıktan sonra A Milli Futbol Takımı, Kuntz önderliğinde Norveç maçını kazanıp, beyaz bir sayfa açarak geçmişe değil, ana ve gelecekte nasıl başarılarak hedefe varırız düşüncesindeydi. Bu arada Şenol Güneş'in Milli Takım'a verdiği emek ve göstermiş olduğu başarı için de teşekkür etmek gerekir. Çünkü biz bunları maalesef çok kolay unutan bir ülkeyiz.
Kuntz'un çıkardığı ilk 11, genelde topa sahip olan endirekt hücum değil, daha fazla yüksek tempoyla ön alan baskısıyla rakibe yapılan karşı presle top kazanıp, direkt oynayıp kaleye giden oyuncu profillerinden kuruluydu. Cengiz, Kerem, Burak açık alana hücum edebilen, atletizm özellikleri iyi olan oyuncular. Kerem ile erken gol bulduktan sonra oyun, bu hücumcu oyuncuların özelliğine göre oynanmaya başlandı. Bu topu da servis yapacak ve getirecek olan orta saha üçlüsü Berat, Ozan ve Hakan'dı...