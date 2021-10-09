Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Norveç maçını değerlendirdi

Savunma arkasına top atacak bu öndeki üç hızlı oyuncularımızı özellikle koşu yollarına gönderecekleri toplarla rakip kaleye direkt gitmesini sağlayıp, burada daha fazla da pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Ama Ozan ve Hakan'ın temposuzluğu, o bağlantıyı kuracak performansı ortaya koymaması, Berat'ın ilk milli maçında zaman zaman iyi paslaşmalar yapsa da basit top kayıpları olduğu gibi çoğu pozisyonda da savunmanın önünde oynayan 6 numara bir oyuncu olarak çok fazla yerini kaybetmesi eklenince sıkıntı yaşandı. Berat'ın oyun hareketliliğini daha üst seviyeye çekmesi gerekir.

Zeki, savunmada yaptığı bireysel hatayla golü yememize sebep olduğu gibi, ileride de Cengiz ile doğru hücum ikilisi oluşturamadı. Caner iyi niyetli mücadele etti ama yine gereksiz ortalar ve diyagonal paslar yaptı. Bu da hücumda çoğalamamamızı sağladığı gibi; çok fazla bireysel hücum deneyen oyuncularımız arkadaşlarının pas opsiyonu da hiç kullanmadılar. Bir de buna Milli Takım'ın genelde sete yerleşik oynayacak oyunculardan kurulu olmaması da, özellikle ikinci yarı yeri geldiğinde derin savunma yapan Norveç'e karşı hücumda topu tutamadığımız gibi üretkenliğimizi de olumsuz etkiledi.