Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Türkiye-Norveç maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - KAZANACAK KADAR OYNAMADIK

Bizim için hayati bir maçtı. Mutlak kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Aslına baktığımızda da kazanacak kadar da hiç oynamadık. Tuhaf olan şu, oyuna adeta golle başladık. 5 kişiyle baskı uyguladık, Cengiz Ünder topu kaptı, yakın mesafeden kaleye de vurabilirdi ama iyi oyuncu olduğu için yanındaki bomboş Kerem'e bıraktı, o da attı. Bu golden sonra daha büyük coşku beklerken işler tersine döndü.