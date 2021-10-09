SON DAKİKA SPOR HABERİ - A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Karaman ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası elemelerinde Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Kenan Karaman ve Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
A Milli Takım'ımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı.