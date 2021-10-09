Nihat Kahveci'den Türkiye - Norveç maçı sonrası flaş sözler: Avrupa'da uçuyorlar! Burada...

"KUNTZ SORUMLULUĞU OYUNCULARA VERDİ"

"Siz zaten beraber oynayan oyuncularsınız. Bugüne kadar kötü oynadınız, daha iyi nasıl oynarsınız diye sormuş. Maçtan sonra konuşanlar kim Taylan, Berkan daha yarım saat top oynadılar. Bu maçı genel olarak anlattığımda Kuntz'un bütün sorumluluğu oyunculara verdiği belli derim"

"Bu maç için geçerliydi bu. 15 gün daha izlemiş bu takımı, Fransa'da Galatasaray maçında gördük. Tüm takımların hocalarıyla da konuşuldu, istişareler yapıldı. Bu 4 gün böyle geçti. Bu maç oyuncuların elindeydi, yeni gelen kim 1 Berat, 2 Berkan. Bu kadar. Bunlara ne diyebilirim, diğerleri ne oynarlarsa kazanacaklarını, ne oynarlarsa kaybedeceklerini biliyor. Yine malesef çok formsuz oyuncu vardı bugün"