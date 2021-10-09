Nihat Kahveci'den Türkiye - Norveç maçı sonrası flaş sözler: Avrupa'da uçuyorlar! Burada...

Nihat Kahveci TRT Spor ekranlarında Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçın değerlendirmesini yaptı.
"Sahanın içinden gelen biri olarak şunu söyleyebilirim, bu maçı alacak olan oyunculardı. Zaten çok şeyi de oyunculara sormuş oluştururken. İkinci yarıda hamleler yapılacağını herkes bekliyor ama yapılan hamlelerden katkıyı ben görmedim. Yusuf PSG'ye karşı şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın yıldızıydı. Yusuf her attığı şutu tribünlere vurdu, bu kadar kötü şut atmasını beklemezdim."
"BURAK AVRUPA'DA İYİ İŞLER YAPIYOR BURADA YOK"
"Hakan Çalhanoğlu Inter'in 10 numarası, orada da iyi oynuyor ama burada o oyunu yansıtamadı ama 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz'a saygı duyuyorum Avrupa'da inanılmaz işler yapıyor ama burada yok. Cebelitarık maçında da oynamadı. Hepsinde oynadı, çok silik bir Burak performansı gördüm. O iyi oynadığında takımımızın da kazanma olasılığı artıyor"