Haberler A Milli Futbol Takımı Kerem yetmedi

Kerem yetmedi

Stefan Kuntz’un güvenip ilk 11’de başlattığı 22 yaşındaki futbolcu, 4. milli maçında fileleri sarsmayı başardı ama galibiyeti getiremedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Kerem yetmedi
Galatasaray'da geçen sezonun sonlarına doğru çıkış gösteren Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'a EURO 2020'de seçilmişti. 22 yaşındaki futbolcu, dev turnuvada süre alamayınca o dönemki Teknik Direktör Şenol Güneş eleştirilmişti. Turnuva sonrası ilk kez milli formayı 1 Eylül'de 2-2 biten Karadağ maçında sırtına geçiren Kerem, 3-0 kazanılan Cebelitarık maçında ilk kez 11'de oynamıştı. Hollanda maçında ise son 26 dakika şans bulmuştu.

CENGİZ'İN İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Norveç karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, henüz 6. dakikada milli takımı öne geçiren golü kaydetti. Cengiz Ünder'in kazandığı topta ceza sahasında boşa çıkan Kerem, takım arkadaşının 'al da at' dercesine verdiği pozisyonda fileleri sarsmayı başardı. Takımını öne geçiren Kerem, ne yazık ki galibiyete yeterli olamadı. Kerem 13 pasta yüzde 61.5'lik isabet yakaladı. 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan Kerem, 4 kez kaleyi yokladı.

ÜÇ FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR

Hollanda maçında kart görerek cezalı duruma düşen üç futbolcu dünkü maçta forma giyemedi. Kırmızı kart cezalısı Çağlar Söyüncü ile sarı kart cezalıları Ozan Kabak ile Orkun Kökçü, Norveç maçında kadroda yoktu. Üç futbolcu. 11 Ekim'de deplasmandaki Letonya maçında oynayabilecek.

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