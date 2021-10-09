Kerem yetmedi

CENGİZ'İN İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ
Norveç karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, henüz 6. dakikada milli takımı öne geçiren golü kaydetti. Cengiz Ünder'in kazandığı topta ceza sahasında boşa çıkan Kerem, takım arkadaşının 'al da at' dercesine verdiği pozisyonda fileleri sarsmayı başardı. Takımını öne geçiren Kerem, ne yazık ki galibiyete yeterli olamadı. Kerem 13 pasta yüzde 61.5'lik isabet yakaladı. 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan Kerem, 4 kez kaleyi yokladı.
ÜÇ FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR
Hollanda maçında kart görerek cezalı duruma düşen üç futbolcu dünkü maçta forma giyemedi. Kırmızı kart cezalısı Çağlar Söyüncü ile sarı kart cezalıları Ozan Kabak ile Orkun Kökçü, Norveç maçında kadroda yoktu. Üç futbolcu. 11 Ekim'de deplasmandaki Letonya maçında oynayabilecek.