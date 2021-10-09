Kalplerini verdiler

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç ile 1-1 berabere kaldığımız maçın sonrasında konuştu. İyi başladıklarını ancak kontrolü kaybettiklerini söyleyen Kuntz, "Planlarımızdan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi ön alan presi ve rakibin hata yapmasını bekleyip gol atmak. Bu taktiğimiz tuttu. Golü bulduk. Golden sonra ise Norveç takımı kontrolü eline aldı. Hızlı paslar yaptılar, iyi dizilimde oldular sahada. Onların taktiğine hızlı reaksiyon gösteremedik. Hemen cevap verecek çareyi bulamadık." dedi. İkinci yarının başlangıcına sevindiğini belirten Alman teknik adam, "Sevindiğim bir konu var. Onu özellikle belirtmek isterim. İkinci yarıya başlarken oyuncularla alakalı ufak dokunuşlar yaptık. O dokunuşların ardından tekrar oyunun kontrolünü aldık" diye konuştu.

Kalan tüm maçları kazanacaklarını söyleyen Alman hoca şöyle devam etti: "Maçtan önce takıma 'Var gücünüzle oynayın, tüm kalbinizi verin' dedim. Oyuncular da bunu yaptı, başardı. Bu anlamda memnunum. Bu güzel seyircimize galibiyet armağan isterdik ama olmadı. En azından iddiamız devam ediyor. Böyle de bir gerçek var. Bundan sonra kalan 3 maçımızda 9 puanı da almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunu değerlendireceğiz, böyle bir fırsatı da kaçırmayacağız."



ROMANTIK YAKLAŞMAM



Kuntz, maçlara romantik yaklaşmadığını ifade etti. Alman çalıştırıcı, "Romantik yaklaşımlar benim tarzım değil. Ben realistim. Önemli olan futbolumuzla Türk halkının sevgisini kazanmak. Buraya gelirken otobüsümüzün yanından geçen arabalar kornalarla bize destek verdiler. Bundan her zaman güç alacağız. Rakiplerimizin ne yaptığı üzerine değil bizim oyunumuz üzerine konuşmamız en doğrusu" ifadelerini kullandı.