Hayal kırıklığı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 7'nci maçında Norveç'i ağırlayan A Milli Takımımız, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilk sınavına çıkan ay-yıldızlı ekip karşılaşmaya hızlı başladı. Kazanıp ikinci sıraya yükselmek isteyen takımımız, 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçip istediği fırsatı da yakaladı. Ancak 41'de Thorstvedt'in golü soğuk duş etkisi yaşattı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları skou değiştirmek için yeterli olmadı.

SIRADA LETONYA VAR

Gruptaki son 2 karşılaşmasında 5 puan kaybeden Türkiye, puanını 12'ye yükseltti ve bitime 3 maç kala 3. sırada kaldı. Norveç ise 14 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu. Milliler bir sonraki maçında Letonya'ya konuk olacak. Kasım ayında içeride Cebelitarık, deplasmanda Karadağ ile karşılaşmalarını tamamlayacak. Geçmemiz gereken Norveç ise Karadağ'ı konuk ettikten sonra Letonya'yı ağırlayacak. Kuzey ülkesi son karşılaşmasında ise Hollanda deplasmanına çıkacak.