Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Türkiye'yi mi seçecek?

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçtikleri karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. TFF yöneticisi Hamit Altıntop konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçtikleri karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. TFF yöneticisi Hamit Altıntop konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"FERDİ'NİN DURUMU BELLİ DEĞİL"
"Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz. Adı Ferdi, bir Türk kardeşimiz."
"NORVEÇ'İ ÖRNEK ALMALIYIZ"
"Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söylediği, bildiği, değindiği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini bilerek, eksiklerini hissettirmeden oynadı."