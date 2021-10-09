Haberler A Milli Futbol Takımı Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Türkiye'yi mi seçecek?

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Türkiye'yi mi seçecek?

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası elemelerinde Norveç ile karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti. Maç sonrası TFF yöneticisi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. Altıntop, yaptığı konuşmada, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ilişkin de konuştu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 15:35
Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Türkiye'yi mi seçecek?

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçtikleri karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. TFF yöneticisi Hamit Altıntop konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Türkiye'yi mi seçecek?

"FERDİ'NİN DURUMU BELLİ DEĞİL"
"Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz. Adı Ferdi, bir Türk kardeşimiz."

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Türkiye'yi mi seçecek?

"NORVEÇ'İ ÖRNEK ALMALIYIZ"
"Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söylediği, bildiği, değindiği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini bilerek, eksiklerini hissettirmeden oynadı."

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Türkiye'yi mi seçecek?

"Buraya bir Hamit Altıntop, yeni bir hoca geldi 'Haydi bakalım ne olacak' demeden hep beraber yapmak lazım. Bunu beraber başarabiliriz. Hiç kimse 'Ben bunu yaparım, çözerim' diye iddia etmiyor, böyle bir dünya yok."

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Türkiye'yi mi seçecek?

"İNANILMAZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"
"Bir şeyden emin olabilirsiniz. 5-6 günde konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz o kadar değerli ve yoğundu ki gelecek günlerde, aylarda bunu hissedeceksiniz. Burada inanılmaz büyük bir değişiklik olacak."

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