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A Milli Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son olarak Norveç ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Maç sonrası futbolseveler, ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na nasıl gidebileceğini merak etmeye başladı. Peki, Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte detaylar... | Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 12:33
A Milli Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte detaylar...

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta boy gösterecek 55 takımdan 13'ü, oynanacak mücadelelerin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

A Milli Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte detaylar...

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

A Milli Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte detaylar...

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimal...

A Milli Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte detaylar...

Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

A Milli Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte detaylar...

AVERAJA KALABİLİR

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

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