A Milli Futbol Takımı'mız gruptan nasıl çıkar? Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte detaylar...

Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler , Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

AVERAJA KALABİLİR

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.