Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ımız, 8. maçında ise Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle grupta oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Milliler hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası umudunu sürdürmek için Letonya'yı mağlup etmekten başka bir ihtimali düşünmüyor. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.