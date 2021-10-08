CANLI | Türkiye-Norveç maçında ilk 11'ler belli oldu! | Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi? (Dünya Kupası Elemeleri)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı son maçta deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra 11 puanda kalan ve liderlikten üçüncülüğe gerileyen A Milli Takım'ımız gruptaki 7. maçında sahasında Norveç'i konuk edecek. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Norveç maçı bilet fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte mücadeleye dair detaylar...

📺 TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanohe - Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt