Haberler A Milli Futbol Takımı CANLI | Türkiye-Norveç maçında ilk 11'ler belli oldu! | Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi? (Dünya Kupası Elemeleri)

CANLI | Türkiye-Norveç maçında ilk 11'ler belli oldu! | Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi? (Dünya Kupası Elemeleri)

Türkiye - Norveç maçı merakla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Kuzey ekibi Norveç'i yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor. Türkiye, son olarak Hollanda'ya 6-1 gibi ağır bir skor ile mağlup olmuştu. Şenol Güneş ile yollar ayrılmış ve takımın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz getirilmişti. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? Öte yandan A Milli Takım'ın sahaya çıkacağı ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 20:22 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 20:29
CANLI | Türkiye-Norveç maçında ilk 11'ler belli oldu! | Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi? (Dünya Kupası Elemeleri)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı son maçta deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra 11 puanda kalan ve liderlikten üçüncülüğe gerileyen A Milli Takım'ımız gruptaki 7. maçında sahasında Norveç'i konuk edecek. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Norveç maçı bilet fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte mücadeleye dair detaylar...

📺 TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanohe - Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

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