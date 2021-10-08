A Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Norveç sınavı öncesi umutlu konuştu. Alman çalıştırıcı, ilk ciddi sınavına çıkacağını belirterek "İlk stres testimiz geldi. Kim sahaya çıkacak, kim kaleye geçecek, kim yedek oturacak, bu testte takım olmayı başarabiliyor muyuz, bunu anlayacağız. Yedek oyuncu, sahadaki oyuncudan yüzde 1 bile değersiz değildir benim için" dedi. "Oyuncuların son maçlarını izledim, yaşlı ve genç oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Bu iki kuşak arasında denge yaratmak başarıyı getirecektir. Bir tarafta deneyim, bir tarafta korkusuzluk var" ifadesini kullanan Kuntz, şöyle devam etti: Bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda büyük bir kaygım yok. Yeni bir başlangıç fırsattır, sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Norveç karşılaşmasından sonra da hiçbir şey bitmiş değil. Bu küçük şansa da sarılmalıyız.

KALE KONUSU MESELE

Kuntz ayrıca "Kaleci konusunun büyük bir mesele olduğunu biliyorum. O yüzden Sinan Bolat'ı aldım, iki genç, bir deneyimli kaleci kurmaya çalıştım. Kaleci antrenörleri izlenimlerini paylaştı, nihai olarak kimin oynayacağına karar vereceğiz" dedi.