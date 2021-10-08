Kuntz ile beraber basın toplantısına katılan kaptan Burak Yılmaz, "Takımın üstünde baskı yok ama bence baskı olmalı. Baskı futbolcuyu diri tutan, sağlam tutan en önemli unsurdur. Arkadaşlarımız rahat, stresten, internetten uzak kalmaya çalışıyoruz. Hocamız baskıyı üzerine almaya çalışıyor" dedi.
Kuntzile beraber basın toplantısına katılan kaptan Burak Yılmaz, "Takımın üstünde baskı yok ama bence baskı olmalı. Baskı futbolcuyu diri tutan, sağlam tutan en önemli unsurdur. Arkadaşlarımız rahat, stresten, internetten uzak kalmaya çalışıyoruz. Hocamız baskıyı üzerine almaya çalışıyor" dedi. Burak ayrıca son dönemdeki kötü sonuçlar için de "6 aylık süreçte ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Şu durumda bu 6 ayı konuşmanın bize faydası yok" yorumunu yaptı.