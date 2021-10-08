A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Türkiye-Norveç maçının ardından konuştu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Norveç maçını değerlendirdi. Alman teknik adam, grupta henüz hiçbir şeyin bitmediğini belirterek umutlu konuştu.

İşte o sözler:

"Baskıyla birlikte gol atmak planlarımız arasındaydı, bunu gerçekleştirdik. Norveç'e hızlı reaksiyon veremedik. İkinci yarıya başlarken ufak dokunuşlar yaptık, bu dokunuşlarla tekrar oyunu kontrol eden taraf olduk, buna çok sevindim.

Maçtan önce takımdan her şeylerini vermelerini istedim. Maçtan sonra da bundan tatmin olduğumu söyleyebilirim, oyuncularımın her şeylerini verdiklerini düşünüyorum.

Bu güzel seyirciye bir galibiyet armağan etmek isterdik ama hala iddiamız devam ediyor, böyle de bir gerçek var.

9 puanı almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunları kaçırmayacağız.

Gol olan pozisyonda birebirde hata yaptık. O bölgeye geç intikal ettik. Belli pozisyonlarda şans da var ama onlarınki çalışılmış bir stratejiydi."