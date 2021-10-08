A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Norveç maçı öncesi konuştu!

A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi A Millilerin teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un açıklamaları:

"Oyunculuk kariyerimde çok büyük stadyumlarda oynayarak heyecanlar yaşadım. Böyle bir ortama gelince heyecanlanıyorsunuz. Sanki stadyum tamamen doluymuş gibi seyircimiz bize destek verecek.

Riva'dan buraya gelirken otobüsümüzün yanından geçen arabalar kornalarla bize destek verdiler. Bundan güç alacağız ve bununla mücadele edeceğiz.

Ünlü isimlerin yeri doldurulabilir. Norveç'in ne yaptığı üzerine değil bizim oyunumuz üzerine konuşalım. Maç sonunda da kimin fikri üstün gelmiş, onu konuşalım.

Önemli olan oyunumuzla Türk halkının gönlünü kazanmak ve skoru almak."