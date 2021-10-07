Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcularımızdan Burak Yılmaz açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele ay-yıldızlılarımız için büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takım kaptanlarından Burak Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Basın toplantısının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Burak Yılmaz: Maçın öneminin farkındayız, kesinlikle kazanmamız lazım. Elemelere iyi başladık, devamı kötü gitti. Bunları kenara bırakıp kazanmak istiyoruz. Yeni bir hocamız var. Bizlerin ona yardımcı olması gerekiyor. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen bir milli takım sahada olacak. Maça konsantreyiz, maçı bekliyoruz.

Ben 'abilik konseptine' pek inanmıyorum. Daha çok kilometre yaptığım için genç oyuncularımızla elbette gerekli konuşmaları yapıyorum. Ama onların desteğe, abiliğe ihtiyacı yok. Ben de onlardan çok şey öğreniyorum.

Kazanıp, şimdilik ikinci olmak istiyoruz. Her şey yolunda. Gerekli konuşmaları da yaptık. Hocamızın bu kadar kısa sürede radikal değişiklikler yapmasını beklemememiz lazım. Ona zaman tanımalıyız. Küçük dokunuşlarıyla gerekli etkiyi yaratacaktır diye düşünüyorum.

6 aylık süreçte ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Geçmişle alakalı kötüleri biz de analiz ettik. Şu durumda bu 6 ayı konuşmanın bize faydası yok. Bu 6 aylık süreci daha sonra konuşalım. Geçmişi konuşacak olsak, çok şey var konuşacak.

Baskı futbolcuyu ayakta tutan, diri tutan bir şeydir. Ama bunun yanında stresten ve internetten uzak kalmaya çalışıyoruz. Takım üzerinde baskı yok ama diri olmamız için baskı olmalı. Norveç'in eksikleri var ama bu seviyelerde çok önemli olduğunu düşünmüyorum.