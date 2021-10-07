Serdar hırs küpü

İlk kez Milli Takım'a davet edilen Serdar Dursun, hırsıyla öne çıkıyor. 30 yaşındaki golcü, çalışmalarda teknik heyetin kendisinden istedikleri harfiyen yerine getiriyor. Bu arada Serdar, sosyal medyadan dün yaptığı paylaşımla da heyecanını dile getirdi.
İlkkez Milli Takım'a davet edilen Serdar Dursun, hırsıyla öne çıkıyor. 30 yaşındaki golcü, çalışmalarda teknik heyetin kendisinden istedikleri harfiyen yerine getiriyor. Bu arada Serdar, sosyal medyadan dün yaptığı paylaşımla da heyecanını dile getirdi.