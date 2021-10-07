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Serdar hırs küpü

İlk kez Milli Takım'a davet edilen Serdar Dursun, hırsıyla öne çıkıyor. 30 yaşındaki golcü, çalışmalarda teknik heyetin kendisinden istedikleri harfiyen yerine getiriyor. Bu arada Serdar, sosyal medyadan dün yaptığı paylaşımla da heyecanını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Serdar hırs küpü
İlk kez Milli Takım'a davet edilen Serdar Dursun, hırsıyla öne çıkıyor. 30 yaşındaki golcü, çalışmalarda teknik heyetin kendisinden istedikleri harfiyen yerine getiriyor. Bu arada Serdar, sosyal medyadan dün yaptığı paylaşımla da heyecanını dile getirdi.
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