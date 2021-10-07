Savunma onlara emanet

Norveç ile yarın oynanacak Dünya Kupası Eleme karşılaşması öncesi ay-yıldızlı ekibimizin kadrosu da şekillenmeye başladı. İlk maçına çıkacak olan teknik direktör Stefan Kuntz, Çağlar Söyüncü'nün cezası nedeniyle oynamayacağı müsabakada savunmanın göbeğinde forma giyecek isimler belli oldu. Bu zorlu 90 dakikada Merih Demiral ile Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.
Norveçile yarın oynanacak Dünya Kupası Eleme karşılaşması öncesi ay-yıldızlı ekibimizin kadrosu da şekillenmeye başladı. İlk maçına çıkacak olan teknik direktör Stefan Kuntz, Çağlar Söyüncü'nün cezası nedeniyle oynamayacağı müsabakada savunmanın göbeğinde forma giyecek isimler belli oldu. Bu zorlu 90 dakikada Merih Demiral ile Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.