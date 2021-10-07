Kerem forma bekliyor

A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, gözünü 11'e dikti. Norveç karşısında forma giymek isteyen 21 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin gözüne girmek için idmanlarda hırsı ve mücadelesiyle dikkat çekiyor.
A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, gözünü 11'e dikti. Norveç karşısında forma giymek isteyen 21 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin gözüne girmek için idmanlarda hırsı ve mücadelesiyle dikkat çekiyor. "En büyük hayallerimden biri milli formaydı" diyen Kerem, "Görev verilirse elimden geleni yapacağım" diyor.