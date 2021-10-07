Bekle bizi Katar

Norveç ve Letonya ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takım'da söz yıldızların… Kaptan Burak Yılmaz, son dönemdeki başarısız sonuçları unutturacaklarını belirterek, "Tek düşüncemiz Norveç'le oynayacağımız 90 dakika. Bu maçı kazanmamız halinde finallere giden yolda büyük avantaj sağlayacağız. İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin desteğini hissetmek istiyoruz" dedi.

HİÇ PES ETMEDİK

Marsilya formasıyla bu sezona müthiş bir başlangıç yapan Cengiz Ünder, Katar'daki finallere gideceklerini vurgulayıp, "Yeni bir teknik heyet ve yeni bir başlangıç diyebiliriz. Bize güvenin, 2022 Dünya Kupası'nda yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı. Yusuf Yazıcı ise şunları söyledi: "Hiçbir zaman pes etmeyi düşünmedik, hedefimize ulaşacağız. Türkiye'nin büyük turnuvaların vazgeçilmezi olması için çalışacağız.