MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

İdmanlarda da bunun üzerinde duruyor. Alman hoca rakibin eksiklerinin kendilerinin motivasyonunu etkilememesi gerektiğini de söyledi. İdmanda öğrencilerine "Rakibin 10 eksiği var. Ancak bu bizim maçtan kesinlikle 3 puan alacağımızı göstermez. Sizden ciddiyet istiyorum" dedi.