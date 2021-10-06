MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

Türkiye gözünü Norveç maçına çevirmiş durumda. Hollanda'ya 6-1 yenilerek grupta 3. sıraya düştük ancak puan olarak ilk 2 basamağa uzak değiliz. 13'er puanlı Hollanda ve Norveç'in sadece 2 puan gerisindeyiz.
Türkiye gözünü Norveç maçına çevirmiş durumda. Hollanda'ya 6-1 yenilerek grupta 3. sıraya düştük ancak puan olarak ilk 2 basamağa uzak değiliz. 13'er puanlı Hollanda ve Norveç'in sadece 2 puan gerisindeyiz.
Şenol Güneş sonrası sıcak koltuğa oturan Stefan Kuntz, Norveç'i yıkarak rakibinin üzerine çıkmayı planlıyor. Alman çalıştırıcı Kuzeyli rakibini yıkım planlarını Hakan Çalhanoğlu üzerinden kurdu. 58 yaşındaki usta çalıştırıcı, tecrübeli futbolcu üzerinden oyunu kurgulayacak.
TECRÜBESİNE GÜVENİYOR
Stefan Kuntz, topu net bir şekilde Hakan Çalhanoğlu'na getirip hücumda kararları onun almasını isteyecek. Böylece Inter'in yıldızının hem şut, hem asist hem de oyun zekasından maksimum düzeyde faydalanmış olacak.