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MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

A Milli Takım haberleri: A Milli Futbol Takımı'mız 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından Milli Takım'ın başına getirilen Stefan Kuntz, takımla birlikte çalışmalara başladı. Kuntz'un, Serie A devi Inter'de forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

Türkiye gözünü Norveç maçına çevirmiş durumda. Hollanda'ya 6-1 yenilerek grupta 3. sıraya düştük ancak puan olarak ilk 2 basamağa uzak değiliz. 13'er puanlı Hollanda ve Norveç'in sadece 2 puan gerisindeyiz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

Şenol Güneş sonrası sıcak koltuğa oturan Stefan Kuntz, Norveç'i yıkarak rakibinin üzerine çıkmayı planlıyor. Alman çalıştırıcı Kuzeyli rakibini yıkım planlarını Hakan Çalhanoğlu üzerinden kurdu. 58 yaşındaki usta çalıştırıcı, tecrübeli futbolcu üzerinden oyunu kurgulayacak.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Stefan Kuntz, topu net bir şekilde Hakan Çalhanoğlu'na getirip hücumda kararları onun almasını isteyecek. Böylece Inter'in yıldızının hem şut, hem asist hem de oyun zekasından maksimum düzeyde faydalanmış olacak.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

İdmanlarda da bunun üzerinde duruyor. Alman hoca rakibin eksiklerinin kendilerinin motivasyonunu etkilememesi gerektiğini de söyledi. İdmanda öğrencilerine "Rakibin 10 eksiği var. Ancak bu bizim maçtan kesinlikle 3 puan alacağımızı göstermez. Sizden ciddiyet istiyorum" dedi.

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