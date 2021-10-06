Berkan: Kalıcı olmak isterim

A Milli Takım'a seçilen Berkan Kutlu çok mutlu. Genç oyuncu "Şenol hoca döneminde de böyle bir beklentim vardı ancak gerçekleşmedi. Yine de üzülmedim ve çalışmaya devam ettim. Şimdi buradayım. Hedefim milli formayı kesintisiz şekilde taşımak" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'a seçilen Berkan Kutlu çok mutlu. Genç oyuncu "Şenol hoca döneminde de böyle bir beklentim vardı ancak gerçekleşmedi. Yine de üzülmedim ve çalışmaya devam ettim. Şimdi buradayım. Hedefim milli formayı kesintisiz şekilde taşımak" ifadelerini kullandı. Berkan Kutlu, Norveç'i yenerek grupta yeniden onların üstüne çıkmak istedikleT rini de kaydetti.