Antrenmanlar tam gaz sürüyor

A Milli Futbol Takımımız, Norveç ve Letonya ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki çalışmalarda ay-yıldızlı oyuncular hem keyifli hem hırslı. Yeni teknik adam Kuntz'un gözüne girip 11'e yerleşmek isteyen futbolcular birbirleriyle ciddi bir mücadele içinde. İdman bittiğinde ise herkes birbirine sarılarak gülüp eğleniyor. Futbolcuların bu halleri Millilerin yeni patronu Stefan Kuntz'u bir hayli memnun ediyor. Takımımızda tam bir kolej havası hakim. Herkes bu maçtan 3 puan istiyor.