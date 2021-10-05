Sadakat, inanç, güven

Ay-yıldızlı ekibimizin yeni hocası Stefan Kuntz, dün Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop ile Riva'da basının karşısına geçti. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Alman hocanın öne çıkan sözleri şunlar: "Bu tek adam şovu değil, ekip işi. Hep beraber kaybedeceğiz ve kazanacağız ama sorumlusu benim. Oyuncularımdan sadakat, inanç ve güven istiyorum. Bunu birlikte başaracağız. O zaman bahsettiğiniz yük benim omuzlarımda olmuyor. Bu projede başarısız bile olsak, yüzde yüzünü vermiş bir Stefan Kuntz olacak. İyi sonuçlar olursa hep beraber kutlarız. İyi gitmezse giderim, başım da dik olur."

'ÇOK HATA YAPTIM AMA…'

"Kendimden eminim, ilerleyen dönemde Hamit'le sözleşmeyi uzatma görüşmeleri yapacağız. Hayatımın sonuna kadar kendini geliştirmek isteyen birisi olacağım. Çok hata yaptım ama aynı hatayı tekrarlamadım. Türk Milli Takımı büyük bir potansiyele sahip. Takımın aldığı iyi sonuçlar var, sonra olumsuza dönen bir tablo var. Öncelikle bunun sebeplerini araştıracağım. Oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde bunun sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak. Her hocanın kendi tarzı vardır, ben de olaya kendi tarzımla yaklaşacağım. İşim onları Avrupa Şampiyonası'na götüren performanslarına geri götürmek."

'BURADA PRİM DEĞİL GURUR DEVREYE GİRER'

Milli Takım'da uzun süredir tartışılan tazminat ve prim konusu ile ilgili soruyu yanıtlayan Kuntz, "Her iş sözleşmesinde olduğu gibi benim sözleşmemde de bir tazminat maddesi bulunuyor. Eğer sözleşmem sona ererse Almanya'ya uçak biletimi federasyon almak zorunda (Gülerek). Almanya'da da prim konusu tartışılmıştır. Bu bir kulüp takımı değildir. Gurur, onur, ülkeyi temsil etme gibi konular devreye girer. Buna karar verecek olan yönetimdir" dedi.

'FERDİ KARARINI VERMELİ'

Stefan Kuntz, Türkiye ile Hollanda arasında tercih yapması beklenen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım."

'YANLIŞ ANLAŞILDIYSA ÖZÜR DİLERİM'

İmza töreninde Sergen Yalçın ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını da söyleyen Kuntz, "Dalga geçmek gibi bir şey değildi. Bana 'Oynadığın en iyi orta saha oyuncusu kim?' diye sorsalar, her zaman 'Sergen' derim. Kalpten söylenen, içinde saygı da barındıran bu küçük espriden yanlış anlaşılma oluştuysa özür dilerim. Sergen'le henüz görüşmedim. Dört maç geçtikten sonra hocaları ve kulüpleri ziyaret turlarımız başlayacak" ifadelerini kullandı.

'DİNAMİK OYUN İSTİYORUM'

Norveç ile cuma günü oynanacak Dünya Kupası Eleme maçına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizdeki oyuncuların yatkınlığı neyse ona göre maça çıkacağız. İlk etapta oyuncularımıza dinamik oyun, mevkilerin önemi ve savunma anlamında neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarımız olacak. Futbolda 4 önemli an vardır, topa sahip olduğunuz, topa sahip olmadığınız, topu kaptığınız ve topu kaybettiğiniz an. Mesela, oyuncularımın topu kaybettiklerinde neler yapmaları gerektiği konusunda kafalarında fikirleri olacak."