‘Keşke Haaland oynasa’

Ozan, ilk kamp gününün ardından açıklama yaptı. Kuntz ile yaptıkları ilk toplantının samimi bir ortamda geçtiğini belirten Ozan, "Disiplini ön planda tutmak istiyor. Herkesi yüzde 100 şekilde hazırlamak istiyor" dedi. Norveç'in yıldızı Haaland'ın oynamayacak olmasına da değinen Ozan, "Onun gibi isimler oynayınca daha çok motive oluyoruz" diye konuştu.
Ozan, ilk kamp gününün ardından açıklama yaptı. Kuntz ile yaptıkları ilk toplantının samimi bir ortamda geçtiğini belirten Ozan, "Disiplini ön planda tutmak istiyor. Herkesi yüzde 100 şekilde hazırlamak istiyor" dedi. Norveç'in yıldızı Haaland'ın oynamayacak olmasına da değinen Ozan, "Onun gibi isimler oynayınca daha çok motive oluyoruz" diye konuştu.