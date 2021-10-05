Aday kadrodaki en genç isim olan Rıdvan Yılmaz, kısa ve net konuştu: "Buraya gelmek için hepimiz hazırız. Burası hepimizin hayali. İlk kez yabancı bir hoca ile çalışacağım. Forma şansı bulmak benim için önemli. Caner abi ile daha önce çalışmıştım. Onu da burada gördüğüm için mutlu oldum. Hocamız hangimize şans verirse, elimizden geleni yapacağız."
Adaykadrodaki en genç isim olan Rıdvan Yılmaz, kısa ve net konuştu: "Buraya gelmek için hepimiz hazırız. Burası hepimizin hayali. İlk kez yabancı bir hoca ile çalışacağım. Forma şansı bulmak benim için önemli. Caner abi ile daha önce çalışmıştım. Onu da burada gördüğüm için mutlu oldum. Hocamız hangimize şans verirse, elimizden geleni yapacağız."