Stefan Kuntz sahada

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası göreve gelen yeni teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 8 Ekim Cuma günü oynanacak kritik Norveç mücadelesi öncesinde 7 Ekim Perşembe günü saat 16.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.



SON PROVA PERŞEMBE

Millliler, Norveç karşılaşmasının son provasını da aynı tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, 8 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda 21.45'te Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ayyıldızlı kafile, Letonya karşılaşması için 9 Ekim Cumartesi günü Riga'ya gidecek. Letonya maçı öncesi son çalışma ise saat 19.30'da bu statta yapılacak. Türkiye, grubundaki 8. maçında ise 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak. Daugava Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.45'te oynanacak. Milliler, G Grubu'nda 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



