Milli mesai başlıyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen aday kadroda; Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz uzun bir aradan sonra yeniden yer alırken, Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildi. Yarın akşam TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek milliler, hazırlıklarına 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 8 Ekim'deki Norveç maçı öncesinde 7 Ekim Perşembe günü 16.30'da Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Karşılaşmanın son provasını 17.00'de yapacak olan A Milliler, 9 Ekim'de Letonya'ya uçacak.
STEFAN KUNTZ İSTANBUL'DA
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Norveç maçının hazırlıkları için İstanbul'a geldi. Alman hoca, göreve başladıktan sonra yurtdışında oynayan isimleri yerinde takip etmişti. Kuntz yönetimindeki milliler, pazartesi günü Riva'da ilk çalışmasını yapacak.