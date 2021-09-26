Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz ve Kenan Koçak maçları izlemek için İstanbul’a geldiler

Stefan Kuntz ve Kenan Koçak maçları izlemek için İstanbul’a geldiler

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve 1. yardımcısı Kenan Koçak İstanbul'a geldi. Kuntz ve yardımcısı Medipol BaşakşehirÇaykur Rizespor maçını izlemek üzere stada yöneldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 17:22
Stefan Kuntz ve Kenan Koçak maçları izlemek için İstanbul’a geldiler

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve 1'inci yardımcısı Kenan Koçak, İstanbul'a geldi.

A Milli Takım'ın kurmayları, karşılaşma başlamış olsa da Medipol BaşakşehirÇaykur Rizespor maçını izlemek üzere stada yöneldi.

İkili daha sonra 19.00'da başlayacak olan Galatasaray - Göztepe maçını da stattan takip edecek. İstanbul Havalimanı'ndan herhangi bir açıklama yapmadan ayrılan Kuntz ve Koçak, yarın oynanacak olan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, hafta içi de temsilcilerimizin Avrupa maçlarını takip edecek.

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