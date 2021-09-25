Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması! "Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası..."

A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Alman basınına verdiği röportajda ay-yıldızlı takımdaki hedeflerini anlattı.

Almanya'nın Frankfurt bölgesindeki Oberursel-Taunus yakınlarındaki bir otelde Kicker dergisine röportaj veren Kuntz, "Türkler Dünya Kupası'na katılmak için son şansını kullanmak istiyor. Biz maçtan 4 gün önce sahada var olan yapı neyse onun üzerinden çalışma yapabileceğiz ama neyse ki uzun vadeli bir anlaşmamız var" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI OLMAZSA AVRUPA ŞAMPİYONASI"

Kuntz ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisine, "Başkan sabırdan bahsetti ve Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası için yeni ve daha genç bir takım kuracağımızı belirtti." ifadelerini kullandı.