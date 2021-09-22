Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz Lille-Reims maçını tribünden takip etti!

Son dakika spor haberi: A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz Lille-Reims maçını tribünden takip etti!

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1'in 7. haftasında A Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Reims'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille rakibini 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, mücadeleyi tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:58
Son dakika spor haberi: A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz Lille-Reims maçını tribünden takip etti!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Lille-Reims mücadelesini statta izledi. Lille'de mücadele eden milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i izlemeye gelen Alman çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşıma, "Lille'in Reims'i 2-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" notunu düştü.

Öte yandan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmanın tamamında forma giyerken, Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada oyuna dahil oldu.

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