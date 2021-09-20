Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi! | CANLI İZLE

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başlıyor. Alman teknik adam için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor.

Kuntz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk söyleyebileceğim şey gurur olacak. Hamit beni aradığında ve teklifi ilettiğinde büyük bir mutluluk duydum. Çok büyük bir görev. Bizim şimdi en kısa sürede futbola odaklanıp, Norveç maçına hazırlanmamız gerekiyor. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyorum. Güç doluyum, pozitif enerji doluyum. Türk oyuncularının potansiyelini biliyorum. Bu oyunculara organizasyon ve bir yapı kazandıracağız. Öz güvenimizle yeniden Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız.

DFB ve benimle profesyonelce müzakereler yürüttüler. Sert müzakere oldu ama adilane oldu diyebilirim. Evime döndüm diyebilirim.

Sergen'i Türkiye'de saha kenarında teknik direktör olarak görünce kahkahalar attım. Şampiyonluklar yaşadı. Gurur duydum. Beşiktaş'taki 1 yılımı çok iyi hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış. Şifo, Ertuğrul, Recep, Rıza, herkesi çok özledim.

Eşim hala 'Tek hatamız varsa, o da Türkiye'den erken ayrılmak' der. Aileme gelen teklifi ilk söylediğimde bana söyledikleri şu oldu: 'Biz de gelebilir miyiz Türkiye'ye' Sanırım bundan daha ala bir iltifat yapamam.

Türkçe'yi kesinlikle öğreneceğim, zamanında Beşiktaş'ta oynarken kullandığım Türkçe kelimeleri de hatırlayacağım

Ahmed Kutucu'yu Almanya için çok istemiştim ama o Türkiye'yi tercih etti. Almanya'da milli takımlarda oynayan çift pasaportlu oyuncuları tanıyorum ve onlarla çalıştım.

21 yaş altında 2 yılda bir yeni oyuncular geliyor. Her seferinde yenileri geldiği için çok tecrübeler edindik. Karşılıklı iletişim olursa başarılı oluruz. Gerçek bir ekip kurmak için harcamanız gereken çaba çok fazla. Bu zor bir yol.

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SÖZLEŞME SÜRESİ 3 YILLIK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kuntz'un sözleşme süresini de açıkladı. Özdemir, "Kuntz ile sözleşmemiz 3 yıl. Her sözleşmede olduğu gibi burada da tazminat maddesi var." dedi.

HAMİT ALTINTOP: KUNTZ'A YARDIMCI OLACAĞIMA SÖZ VERDİM

Ampute Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Şenol Güneş'e teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Böyle önemli bir kararda bulunmaktan gurur duyuyorum. Bana bu sorumluluğu verdikleri için teşekkür ediyorum. Bunu tecrübemle, birikimimle keyfe çevireceğimden emin olabilirsiniz. Zor bir görev ama zoru seviyoruz.

Stefan Kuntz'a hayırlı olsun. Kendisi sorumluluğun bilincinde. Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyorum. Kendisiyle istişareler yaptık. Saha dışında kendisine tecrübemle, birikimimle, kalitemle yardımcı olacağıma söz verdim. Kuntz; Almanya'da A Milli Takım teknik direktörü olamadı ama biz ona bu şansı veriyoruz.