Alman basını yazdı! Stefan Kuntz o antrenörü Milli Takım'a getirecek

A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un, beraberinde Almanya'dan hangi isimleri getireceği merak ediliyordu. Alman basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Kuntz'un getirmek istediği ismi duyurdu.

Aktarılan bilgilere göre Stefan Kuntz, Mainz 05'in eski teknik direktörü Jan-Moritz Lichte'yi teknik ekibine dahil etmek isiyor ve bunun için görüşmelere başladı.

JAN-MORITZ LICHTE KİMDİR?

12 Ocak 1980'de Almanya'nın Kessel şehrinde dünyaya gelen Jan-Moritz Lichte, UEFA-Pro lisanlı teknik direktörler sınıfında bulunmaktadır.

Kariyerine Paderborn Altyapı Koordinatörlüğü'nde başlayan Lichte daha sonra St Pauli, Leverkusen, Hannover ve Mainz 05'te yardımcı antrenörlük, ardından yine Mainz 05'te 12 maçlık A takım teknik direktörlüğü görevini üstlendi.



