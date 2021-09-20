A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı! İşte ilk sözleri

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Alman teknik adam, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törende 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.

Kuntz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk söyleyebileceğim şey gurur olacak. Hamit beni aradığında ve teklifi ilettiğinde büyük bir mutluluk duydum. Çok büyük bir görev. Bizim şimdi en kısa sürede futbola odaklanıp, Norveç maçına hazırlanmamız gerekiyor. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyorum. Güç doluyum, pozitif enerji doluyum. Türk oyuncularının potansiyelini biliyorum. Bu oyunculara organizasyon ve bir yapı kazandıracağız. Öz güvenimizle yeniden Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız.

DFB ve benimle profesyonelce müzakereler yürüttüler. Sert müzakere oldu ama adilane oldu diyebilirim. Evime döndüm diyebilirim.

Sergen'i Türkiye'de saha kenarında teknik direktör olarak görünce kahkahalar attım. Şampiyonluklar yaşadı. Gurur duydum. Beşiktaş'taki 1 yılımı çok iyi hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış. Şifo, Ertuğrul, Recep, Rıza, herkesi çok özledim. Sergen ile ilgili olarak neden güldüğünü söyleyeyim. Sergen'in hocalık döneminde en üstün değerinin disiplin olduğunu duydum. Oysa oyunculuk döneminde disiplinin ilk sırada olmadığını söyleyebilirim. .

Eşim hala 'Tek hatamız varsa, o da Türkiye'den erken ayrılmak' der. Aileme gelen teklifi ilk söylediğimde bana söyledikleri şu oldu: 'Biz de gelebilir miyiz Türkiye'ye' Sanırım bundan daha ala bir iltifat yapamam.

Türkçe'yi kesinlikle öğreneceğim, zamanında Beşiktaş'ta oynarken kullandığım Türkçe kelimeleri de hatırlayacağım

Ahmed Kutucu'yu Almanya için çok istemiştim ama o Türkiye'yi tercih etti. Almanya'da milli takımlarda oynayan çift pasaportlu oyuncuları tanıyorum ve onlarla çalıştım.

21 yaş altında 2 yılda bir yeni oyuncular geliyor. Her seferinde yenileri geldiği için çok tecrübeler edindik. Karşılıklı iletişim olursa başarılı oluruz. Gerçek bir ekip kurmak için harcamanız gereken çaba çok fazla. Bu zor bir yol.

Yardımcı olarak ana dili Türkçe olan bir isim ile çalışmak istiyorum, önem verdiğimiz konu bilimsel yön izlemesi. 4 tane isim üzerinde odaklanıyoruz.