Son dakika: Stefan Kuntz imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

A Milli Takım'da Stefan Kuntz için artık geri sayıma geçildi. Dün Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile birlikte 58 yaşındaki çalıştırıcı resmi imzayı atmaya hazır hale geldi.
A Milli Takım'da Stefan Kuntz için artık geri sayıma geçildi. Dün Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile birlikte 58 yaşındaki çalıştırıcı resmi imzayı atmaya hazır hale geldi.
Ay-Yıldızlılarımız'ı 1990-93 yılları arasında çalıştıran ve sonrasında görevi Fatih Terim'e devreden, EURO 96'ya katılan jenerasyonun ortaya çıkmasını sağlayan isim olarak görülen Sepp Piontek sonrasında ilk kez bir Alman çalıştırıcı takımın başına geçecek.
SÖZLEŞME 3 YILLIK OLACAK
Bild'in haberine göre Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.