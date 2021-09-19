Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika: Stefan Kuntz imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika: Stefan Kuntz imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Milli Takım haberleri: Stefan Kuntz için geri sayım başladı. 1990-93 yılları arasında A Milli Takımı çalıştıran Sepp Piontek sonrasında Türkiye, yeniden Alman ekolüne dönüyor. Stefan Kuntz'un yanında yerli bir yardımcı olması için başlatılan çalışmalarda Mustafa Doğan için nabız yoklandı, sonrasında rota Tayfun Korkut'a çevrildi. Alman basını, tecrübeli teknik adamın imza atmak için tola çıktığı ve sözleşme detaylarını açıkladı. İşte son gelişmeler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 15:01
Son dakika: Stefan Kuntz imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

A Milli Takım'da Stefan Kuntz için artık geri sayıma geçildi. Dün Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile birlikte 58 yaşındaki çalıştırıcı resmi imzayı atmaya hazır hale geldi.

Son dakika: Stefan Kuntz imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Ay-Yıldızlılarımız'ı 1990-93 yılları arasında çalıştıran ve sonrasında görevi Fatih Terim'e devreden, EURO 96'ya katılan jenerasyonun ortaya çıkmasını sağlayan isim olarak görülen Sepp Piontek sonrasında ilk kez bir Alman çalıştırıcı takımın başına geçecek.

Son dakika: Stefan Kuntz imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

SÖZLEŞME 3 YILLIK OLACAK

Bild'in haberine göre Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.

Son dakika: Stefan Kuntz imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son detayların yarın yapılacak görüşmede netleştirileceği ve 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının 3 yıllık mukavele imzalayacağı bildirildi.

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