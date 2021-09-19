Son dakika: Stefan Kuntz imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

A Milli Takım'da Stefan Kuntz için artık geri sayıma geçildi. Dün Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile birlikte 58 yaşındaki çalıştırıcı resmi imzayı atmaya hazır hale geldi.

Ay-Yıldızlılarımız'ı 1990-93 yılları arasında çalıştıran ve sonrasında görevi Fatih Terim'e devreden, EURO 96'ya katılan jenerasyonun ortaya çıkmasını sağlayan isim olarak görülen Sepp Piontek sonrasında ilk kez bir Alman çalıştırıcı takımın başına geçecek.