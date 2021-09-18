Almanya'dan Kuntz'a onay

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, A Milli Futbol Takımı'nın koltuğu için 3 yıllık anlaşma sağladığı Stefan Kuntz'a Almanya'dan onay çıktı. Almanya Futbol Federasyonu, beş yıldır U21 Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin oy birliğiyle sonlandırılması kararı alındığını açıkladı. Alınan bu kararın, Stefan Kuntz'un, Türkiye Milli Takımı'ndan gelen teklifi resmen kabul etmesiyle yürürlüğe gireceği belirtildi.
ENGEL OLMAK İSTEMİYOR
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Stefan Kuntz'un Almanya U21 Milli Takımı'ndaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle, kariyerindeki bir sonraki adımına engel olmak istemiyoruz. Sözleşmeden erken ayrılma olasılığı da, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun göstergesidir" ifadeleri kullanıldı. U21 Milli Takımı'yla iki kez Avrupa şampiyonu olan yaşayan Kuntz'un bu hafta içinde 3 yıllık imzayı atması bekleniyor.
SON KARAR TAYFUN KORKUT
A Milli Takım'da göreve Kuntz'un oturması beklenirken; yardımcısı da merak konusu olmuştu. Tayfun Korkut'ta karar kılan TFF yetkililerinin, son olarak Stuttgart'ı çalıştıran 47 yaşındaki hocayı da ikna etmeye yakın olduğu belirtildi.